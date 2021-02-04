عيادات مستشفى "سراة عبيدة" تخدم أكثر من 16 ألف مستفيد خلال 2020

إجراء 1129 عملية جراحية و3948 غسيلًا كلويًّا و11268 جلسة علاج طبيعي

أوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى سراة عبيدة العام، بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2020م.

ولفتت "الصحة" إلى أنه تم إجراء 1129 عملية جراحية، وكذلك تم عمل 3948 جلسة غسيل كلوي خلال نفس الفترة.

وأبانت أن المستشفى شَهِد إجراء 11268 جلسة علاج طبيعي، إضافة إلى أن مركز طب الأسنان بالمستشفى قدّم خدماته لـ3638 مراجعًا، وتم عمل أكثر من 82 ألف فحص مخبري، وتنفيذ 1712 زيارة منزلية للمرضى عبر الفريق الطبي المنزلي؛ فيما بلغ عدد الوصفات التي تم صرفها من الصيدلية 396 ألف وصفة.