الاتحاد الدولي: الأردن متأهل على حساب جنوب السودان في بطولة كأس العرب

بعد إصابة عدد من أعضاء الوفد بفيروس كورونا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراراً بإلغاء مباراة منتخبي الأردن وجنوب السودان التي كان من المقرر أن تُلعب، الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب واحتساب نتيجة المباراة بفوز المنتخب الأردني بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة.

وجاء القرار بعد تأكد إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا؛ حيث يستند قرار "الفيفا" إلى المادة (5.6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة) وضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة.

وتبيّن إصابة 8 لاعبين وإداري من بعثة منتخب جنوب السودان التي وصلت الدوحة، السبت، بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج مسحة خضع لها الوفد فور الوصول.