مبادرة من الصندوق الصناعي لدعم المشاريع المتأثرة بفيروس كورونا

لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي إطلاق مبادرة، تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي أطلقتها الدولة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا (COVID-19).

وقال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي: "تماشيًا مع جهود القيادة في الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المنتجات والمبادرات مع الصندوق الصناعي، وبنك الصادرات، ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع، وحل المعوقات".

وفي سياق متصل، أقر الصندوق الصناعي مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض لجميع عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال ٢٠٢٠م، والنظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية، وتحل أقساطها خلال ٢٠٢٠م.

وإلى جانب ذلك، يقوم الصندوق بتطوير منتج لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.

وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة أطلقت السعودية حزمة تدابير عاجلة أخرى بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، من بينها دعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19 .

وفي السياق ذاته، أعلن صندوق التنمية الوطني برامج بنحو (22) مليار ريال دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص، وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة.