"تعليم المخواة" تعلن استعداداتها لاستقبال أكثر من 31 ألف طالب وطالبة غداً

17 مدرسة للطفولة المبكرة.. محافظون ضمن الانطلاقة والتدشين

يتوجه صباح غد الأحد، أكثر من 31 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم بتعليم المخواة، بعد أن أعلنت 434 مدرسة جاهزيتها بوصول الكتب الدراسية وتوزيع الجداول على المعلمين، واستكمال أعمال النظافة والتأهيل.

وأكملت المدارس الابتدائية استعداداتها لانطلاق برامج الأسبوع التمهيدي، فيما أتمت مدارس الطفولة المبكرة استعداداتها لانطلاق العام في 17 مدرسة للطفولة المبكرة.

وأطلق الإعلام التربوي حملته الإعلامية للعودة من أجل الترحيب بالطلاب والطالبات، ووجهت المنصات المختلفة رسائل تحفيزية لأولياء الأمور، كما بثت الإدارة والمدارس عبر عدد من الأوعية الإعلامية العديد من الرسائل التحفيزية التي تحث على الانضباط المدرسي.

واعتمد مدير تعليم المخواة، علي الجالوق، مواعيد الطابور الصباحي والحصة الأولى؛ حيث يبدأ الطابور الصباحي عند الساعة السابعة، فيما تبدأ الحصة الأولى عند السابعة والربع.

وبيّن "الجالوق" أن فرق الدعم الإشرافي ستبدأ زياراتها الميدانية صباح الأحد، وفق توجيه وزير التعليم، وذلك تقديراً للمعلمين والمعلمات والقيادات المدرسية والهيئة الإدارية، وبهدف المشاركة في استقبال الطلاب والطالبات والترحيب بهم، تقديراً وتقديماً للدعم للمدارس مع انطلاقة أول يوم دراسي.

وأضاف: "تم بناء خطة زيارات لجميع القيادات والمشرفين والمشرفات؛ لتقديم الدعم للمدارس على مدار الأسبوع"، مشيراً إلى أنه ضمن خطط الإدارة لدعم المدارس وبهدف مشاركة المسؤولين أبناءهم الطلاب في أول يوم دراسي، والوقوف على جهود فرق العمل بالمكاتب والمدارس من جهود؛ لتهيئة المدارس لطلابها، حيث سيشهد محافظ المخواة، نايف الهزاني، انطلاقة العام الدراسي بمدرسة أبي بن كعب، وسيدشن على هامش الزيارة التفقدية برامج العام الدراسي.

فيما سيرعى محافظ قلوة، عبدالله العويدي، حفل تدشين مدرسة الطفولة المبكرة بمدرسة يحر.

وكانت إدارة تعليم المخواة قد أعلنت اكتمال وصول 380 ألف كتاب لجميع المدارس بعد جهود استمرت 100 يوم عمل؛ لضمان بداية جادة للعام الدراسي من أول يوم دراسي، وتم الانتهاء من برامج التطوير المهني لكافة المعلمين والمعلمات، والتي بلغ مجموعها أكثر من 140 برنامجاً تدريبياً.

كما نفذت الإدارة، ملتقى القيادة المدرسية تحت شعار (القيادة المدرسية تمهين وتمكين)، وتناولت أوراق العمل العديد من المحاور التي تمكّن القائد من أداء المهام المنوطة به، وتعينه على رفع مستوى أداء فريق العمل وصولاً إلى تجويد الأداء، ورفع نواتج التعلم وتقديم الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات في بيئات جيدة وآمنة، تراعي كافة متطلبات السلامة للطلاب والطالبات.

وكان مدير التعليم بالمخواة، قد دشن حافلات النقل المدرسي، والتقى ممثل شركة تطوير عبدالعزيز السلوم، وممثل الشركة المشغلة (شركة زهران)، وأطلع على نماذج من الحافلات، استعداداً لدخولها الخدمة مطلع العام الدراسي.

كما التقى مدير مرور المخواة النقيب سليمان الشهري، من أجل بناء شراكات فاعلة؛ لرفع الوعي المروري والمشاركة في حملة عودة الطلاب والطالبات لمدارسهم؛ لتسهيل حركة السير.

فيما أوصت لجنة تعزيز الانضباط المدرسي بالإدارة في اجتماعها الذي ترأسه مدير التعليم مؤخراً، على ضرورة تبني البرامج الداعمة لتعزيز ثقافة الانضباط والاستمرار، في تكريم المدارس المتميزة في الانضباط المدرسي، وتشجيع الطلاب والطالبات المتميزين عبر تكريمهم.