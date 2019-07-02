تعرف على قرارات اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل في اجتماعه الأول

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري الأول برئاسة ياسر بن حسن المسحل، وذلك في أعقاب تزكيته السبت الماضي وقائمته لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي بداية الاجتماع ثمَّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدعم السخي اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مما ساهم في النقلة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية، مؤكدًا أن الاهتمام الكبير الذي وجدته كرة القدم أصبح ملموساً من الجميع.

وأثنى رئيس الاتحاد على الاهتمام الكبير والمتابعة الحثيثة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، واهتمامه بكل ما يمكن أن يسهم في نجاح الاتحاد.

وأشاد المجلس بإطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم. مؤكدًا أنه سيكون بداية لمرحلة وفصل جديدين في صقل المواهب ورعايتهم. مبينًا أن الاتحاد السعودي سيقدم كل الجهود الممكنة للبرنامج.

كما قدم المجلس شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد السابق واللجان، على ما قدموه خلال الفترة الماضية. وقدم عضو المجلس بندر الأحمدي عرضًا حول تقييم المرحلة التجريبية من مشروع مراكز التدريب الإقليمية التي أقيمت في الرياض والمدينة المنورة، شملت الإيجابيات والسلبيات والتقييم الفني والطبي للمواهب.

كما ناقش المجلس التقارير المالية والهيكلة الإدارية للاتحاد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد نقل جدولة الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفيـن اعتبـارًا من الموسم الرياضي المقبل 2019- 2020. حسب ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد.

واعتمد المجلس تكليف رئيس الاتحاد ياسر المسحل بالإشراف العام على المنتخب الوطني الأول؛ حيث تتم حاليًّا دراسة عدد من الملفات الإدارية والفنية.

وقرر المجلس أن تكون غرفة قضايا الأندية الخارجية تحت إشراف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

واعتمد المجلس تعيين رؤساء عدد من اللجان والإدارات على النحو التالي:

1- تكليف ياسر المسحل برئاسة اللجنة التجارية إلى حين تعيين رئيس.

2- استحداث لجنة العلاقات الدولية وتعيين خالد الثبيتي رئيسًا لها، وأضواء العريفي نائبًا له.

5- استحداث إدارة التطوير والمبادرات تعنى بالجانبين الفني والإداري، وتعيين بندر الأحمدي رئيسًا لها.

4- تعيين تركي السلطان رئيسًا للجنة الفنية.

5- تعيين الدكتور خالد بن مقرن مشرفًا عامًّا على إدارة المنتخبات السنية.

6- استحداث اللجنة الاستراتيجية برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق.

7- تعيين عبد الله كبوها رئيسًا للجنة المالية.

8- تكليف معيض الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بعد اعتذار رئيسها فارس الضبيبان.

9- تعيين نزيه النصر رئيسًا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية.

10- تعيين نعيم البكر رئيسًا للجنة المسابقات، ويقتصر عمل اللجنة على مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجتين الثانية والثالثة ومسابقات الفئات السنية، وأي مسابقات أو بطولات يستحدثها الاتحاد وفق الأنظمة.

11- تعيين الدكتور صالح الحارثي رئيسًا للجنة الطبية.

كما ستقوم الأمانة العامة بمخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لتسمية مرشحين لعضوية هيئات ولجان الاتحاد.

وأكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع؛ أنه تم التواصل مع بعض المدربين العالميين لتولي الإشراف على تدريب الأخضر، قائلاً: لقد استلمنا بعض ملفات المدربين من رئيس الاتحاد السابق لؤي السبيعي، ومن المتوقع قبل بداية شهر أغسطس القادم سيتم التعاقد مع الجهاز الفني من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، وأيضاً سيتم إعلان أسماء الجهاز الإداري.



