وفد اتحاد إذاعات الدول العربية يزور الدرعية التاريخية والمواقع الأثرية

تنطلق اجتماعات المجلس التنفيذي الـ106 في الرياض.. غدًا

قام الوفد المشارك في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، المقامة في مدينة الرياض من يوم 8 إلى 15 ديسمبر الجاري بضيافة هيئة الإذاعة والتلفزيون، بزيارة إلى الدرعية التاريخية وحي طريف والمواقع الأثرية في المحافظة، برفقة المسؤولين في الهيئة



وتفصيلاً، شارك في الزيارة أكثر من 150 إعلاميًّا من مختلف الدول العربية، وتأتي ضمن الفعاليات على هامش اجتماعات الدورة الـ 41 للجمعية العامة والاجتماع السادس بعد المائة للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية، والاجتماعات التحضيرية المتصلة، برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في مدينة الرياض.



وتنطلق غدًا السبت اجتماعات المجلس التنفيذي السادس بعد المائة لاتحاد إذاعات الدول العربية، وتستضيفها الرياض، وكان اتحاد إذاعات الدول العربية قد ختم أمس الاجتماع الثمانين للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية، وتم خلاله الخروج بعدد من التوصيات، وتسليط الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة باللجنة، وسُبل تطويرها.