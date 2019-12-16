"آل طاوي" يرعى الحفل الختامي لبرنامج "تنمية المجتمع" بجدة

رعى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، الحفلَ الختامي لبرنامج "تنمية المجتمع"، الذي نفّذه مركز التنمية الاجتماعية بجدة، بالشراكة مع الجمعية النسائية الخيرية الأولى، وبالتعاون مع الكلية التقنية للبنات والمعهد الثانوي الصناعي بجدة.

واستمر البرنامج قُرابة الشهر، واستهدف ٦٠ شابًّا وفتاة بالتدريب على أساسيات الكهرباء وصيانة أعطالها، بواقع 9 أيام تدريبية، و٣٦ ساعة لكل متدرب.

وجاء البرنامج بهدف إكساب الشباب مهارات يدوية، تُساهم في زيادة فاعلية مشاركتهم في الأسرة، بالمساهمة في اكتشاف الأعطال الكهربائية وإصلاحها؛ مما يؤهلهم لسوق العمل، ويسهم في خفض الإنفاق الأسري باعتماد الأسرة على استثمار إمكانيات ومهارات أبنائها.

وتنوّعت فقرات الحفل، وألقى مجموعة من الشباب كلمةً أشادوا بالبرنامج والمهارات التي اكتسبوها، كما ألقى مدير عام فرع الوزارة كلمة أشاد فيها بالبرنامج وبتفاعل الشباب والفتيات الملتحقين بالبرنامج، الذين هم عماد الوطن ومستقبله الواعد؛ موجهًا شكره لمركز التنمية الاجتماعية بجدة على جهوده البنّاءة في خدمة أفراد المجتمع.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، الشهادات والهدايا التذكارية للمتدربين، وكرّم الداعمين وشركاء النجاح، وحث الجميع على التعاون والنهوض بخدمة الوطن.