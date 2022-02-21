"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الجنوبية ويستمر على شرق المملكة ووسطها

يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بالرؤية الأفقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاضٌ تدريجياً في درجات الحرارة على جنوب المملكة، ويستمر على شرق المملكة ووسطها؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المناطق الشمالية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.