الانضباط والأخلاق ترفض شكوى النصر ضد "سالم الدوسري".. تعرف على بقية القرارات

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عدة قرارات انضباطية، فيما يخص أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقد صدرت عدة قرارات من أهمها.

أولاً : قيام نادي النصر بتقديم شكوى ضد لاعب نادي الشباب خالد الغامدي لقيامه بتصريح عبر أحد البرامج التلفزيونية والإساءة لنادي النصر، حيث تم قبول الشكوى من الناحية الشكلية وقبول الشكوى من الناحية الموضوعية، حيث ثبت مخالفة اللاعب خالد الغامدي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثانيًا : قيام نادي النصر بتقديم شكوى ضد لاعب نادي الهلال سالم الدوسري والمتضمنة قيامه باستخدام العنف المفرط والسلوك المشين تجاه لاعب نادي النصر انسيلمو، حيث إن اللجنة كانت قد خاطبت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمخاطبة حكم المباراة بشأن انتباهه للواقعة من عدمه، وأفاد حكم المباراة بأنه تم الانتباه للواقعة ومراجعتها مع حكام تقنية الفيديو في حينه، وعدم وجود أي مقصد للعب العنيف، ولا يستدعي إشهار البطاقة الحمراء، وتم قبول الشكوى من الناحية الشكلية ورفض الشكوى من الموضوعية، ويعد قرارًا قابلاً للاستئناف.

ثالثًا : قيام نادي النصر بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والإساءة للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تم ثبوت مخالفة نادي النصر وإلزام النادي بدفع غرامة مالية قدرها أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويعد قرارًا غير قابل للاستئناف.

رابعًا : قيام نادي النصر بتقديم شكوى ضد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بشأن اللقاءات الإعلامية والتصريح عبر عددٍ من البرامج التلفزيونية بشأن تأجيل مباريات الأندية ومن ضمنها مباراة نادي النصر، حيث تم قبول الشكوى من الناحية الشكلية ورفض الشكوى من الناحية الموضوعية، ويعد قرارًا قابلاً للاستئناف.

فيما يخص مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وفيما صاحب مباراة الفتح والاتحاد فقد صدرت عدة قرارات تخص نادي الفتح، حيث حصل ستة لاعبين من فريق الفتح على إنذارات أثناء المباراة وذلك وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة، وإلزام نادي الفتح بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويعد قرارًا غير قابل للاستئناف.

ثانيًا : قيام رئيس نادي الفتح سعد العفالق واللاعبين عمار الدحيم ومراد باتنا بالإساءة إلى حكم المباراة عبر اللقاءات الإعلامية، حيث تم ثبوت المخالفة وإلزام كل فرد منهم بدفع غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويعد قرارًا غير قابل للاستئناف.