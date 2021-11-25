المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.

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25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 07:17 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.

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