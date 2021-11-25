المغرب تسجل 115 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.
وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 949378 إصابة.
وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى استقرار إجمالي الوفيات على 14770 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 931548 حالة.