"صوفيا" من الرياض تُطمئن الموظفين: أنا موجودة لمساعدة الإنسان.. ليس هدفنا استبدال البشر

خلال فعاليات "القمة الرقمية DLS"

"أنا موجودة لمساعدة عمل الإنسان، لا من أجل منافسته على الوظائف".. بهذه الكلمات أجابت الروبوت صوفيا عند سؤالها اليوم خلال ملتقى في الرياض عن تهديد الروبوتات للوظائف التي يشغلها الإنسان، وإمكانية تسبُّبها في زيادة البطالة.

"صوفيا" الروبوت الشهير عالميًّا، الذي يحمل جنسيات دول عدة، منها السعودية، بدا أكثر صراحة وهو يعلق على مصطلح "التفرد التكنولوجي" أو technological singularity الذي يتنبأ بتزايد نفوذ الآلة على الإنسان حد السطوة عليه، وتوجيهه الأوامر لينفذ أوامرها؛ إذ قالت صوفيا: "ما زلت أتعلم، وليس هدفنا استبدال الموظفين البشر".

تصريحات "صوفيا" وحديثها المثير كانا جانبًا من فعاليات "القمة الرقمية DLS" التي نظمتها أكاديمية STC بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة في STC الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

وقال الرئيس التنفيذي لـSTC، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، في كلمته خلال القمة: "إن أحلامنا وطموحاتنا في STC أصبحت أعلى، مستلهمين تطلعات ودعم قادة هذه البلاد ورؤيتهم الطموحة 2030، ولاسيما دعمهم الكبير لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أثمر إحداث قفزة في ترتيب السعودية في مؤشر التنافسية في طليعة أفضل بلدان العالم من دول العشرين الأقوى اقتصادًا".

وأشار إلى أن STC اليوم تحتل مكانة مرموقة ضمن كبريات الشركات في العالم في ذلك القطاع من حيث القيمة السوقية.. لافتًا إلى عزم الشركة على قيادة التمكين الرقمي في السعودية، وموضحًا أن الأكاديمية قدمت خلال عامين عملاً يُشار له بالبنان، ولاسيما في بناء القدرات والمهارات الرقمية.

وشاهد الحضور تجربة عملية ومحاضرة عن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والهولوجرام على مستقبل الخدمات ومستقبل حياة الناس، وكيف يمكن أن تنعكس تلك الثورة في التقنية على تطوير وإعادة ابتكار تجربة العميل.

وتهدف القمة التي تستمر يومين إلى تسليط الضوء على أحدث المهارات في القيادة الرقمية، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الأفكار والمفاهيم الجديدة المتعلقة بخبرات العملاء في قطاع الاتصالات الرقمية، وأحدث التقنيات وآخر المستجدات المستقبلية في مختلف القطاعات الأخرى.

كما ستتيح القمة فرصة التعرف على النمو المستقبلي بالاعتماد على ثورة صناعة الاتصالات المستقبلية لتأمين القيمة المستدامة، وواقع التحول الرقمي، إضافة إلى الربط بين الفرص المحتملة للنمو، وتحقيق القيمة مع أي قسم من أقسامها، وكيفية تأثيرها على التجربة الرقمية، وتعزيز القيمة التنافسية للاقتصاد السعودي.