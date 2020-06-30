قطر: تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بزيادة 289 عن أمس

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة عن أعداد الإصابات التي تم رصدها بالأمس.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بزيادة 289 إصابة عن أمس، مقابل شفاء 1394 من المصابين.

وأوضحت الوزارة أنه لم تسجل وفيات جديدة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في البلاد عند 113 وفاة.