"الحبيشي" مديرًا للأسواق بأمانة الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف الحبيشي مديرًا عامًّا للأسواق بوكالة الخدمات في الأمانة، وذلك ضمن استراتيجيتها لإعادة الهيكلة الإدارية بهدف تطوير العمل، والرقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

فيما رفع "الحبيشي" الشكر والعرفان لأمين المنطقة معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، ومتمنيًا أن يكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.