نافس مئات الأطباء .. "سعودي" يحصد الجائزة العالمية الأمريكية في جراحة "سمنة الأطفال"

بأكثر من ألفي عملية .. "القحطاني": المملكة أصبحت المرجع الأول عالمياً بهذا المجال

حصد استشاري جراحة السمنة والمناظير البروفيسور السعودي الدكتور عايض القحطاني؛ الجائزة العالمية من الجمعية الأمريكية لأمراض وجراحات السمنة، نظير سجله الحافل بالإنجازات كطبيب عربي خلال العقد الماضي.

وقال الدكتور "القحطاني"؛ لـ "سبق": إن هذه الجائزة تمنح للأطباء في المجال ممّن يكون لهم إسهامات مميزة، وتمّ ترشيحي للفوز بالجائزة عمّا قدّمته خلال ١٠ سنوات لجراحات سمنة الأطفال، خلال اجتماع الجمعية الأمريكية الـ ٣٥ الذي انعقد هذا الأسبوع في مدينة ناشفيلد.

وأضاف، أنه نافس ضمن مئات الأطباء من مختلف الجنسيات بسجل طبي حمل أكثر من ٢٠٠٠ عملية للأطفال أدّت إلى نتائج متميزة على مدى عشر سنوات، حيث تم شفاؤهم من الأمراض التي يعانونها، وخاصة السكري والضغط والاختناق في أثناء النوم، وما ثبت خلال عشر سنوات متابعة أن نموهم لم يتأثر؛ بل يتحسّن حيث أصبحوا أطول بما يزيد على ١٠ سم عن أقرانهم البدناء الذين لم يجروا عمليات.

وأردف بقوله: "أن هذا يدل على ما وصلت إليه المملكة والخدمات الطبية والأطباء السعوديون من عالمية، فالمملكة الآن هي المرجع الأول عالمياً في جراحات السمنة عند الأطفال، وأدّت الأبحاث التي نشرناها في أفضل المجلات العملية إلى تعديل الإرشادات العالمية واتباع ما أوصينا به فيها".

ونصح "القحطاني"؛ قرّاء "سبق" قائلاً: "إن الاهتمام بإنقاص الوزن سواء ببرامج غذائية طبية مخصّصة أو إجراء عمليات السمنة بشكل مبكّر لمَن لديه سكري تكون نسبة شفائه أكبر وتصل إلى ١٠٠ % ويستمر لمدة ١٠ سنوات وعلى النقيض كلما تطول مدة حمل المرض تقل نسبة الشفاء".

يُذكر أن الجمعية الأمريكية للجراحات هي المرجع العالمي الأول للسمنة وجراحاتها وهي أكبر تجمع يحضره خبراء السمنة والمهتمون بها وجراحتها، وتقوم فيها لجنة من الخبراء باختيار أحد المميزين حول العالم ممّن قدّموا أعمالاً تختص بجراحات السمنة وتمنحهم الجائزة.