خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 3367 إصابة و262 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 3367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و262 وفاة يوم الاثنين؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و573044 إصابة، والوفيات إلى 271765 منذ بدء الجائحة.

وقالت الوزارة من قبل: إن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية لفيروس كورونا أعلى بكثير.