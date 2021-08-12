"شؤون الحرمين" تخصّص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة

لذوي الإعاقة السمعية.. في إطار توفير أفضل الخدمات لضيوف الحرم

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات.

جاء ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.