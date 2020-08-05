لبنان: الإقامة الجبرية على كل مَن أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم حتى تاريخ الانفجار

لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة

تبنَّى مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية، انعقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته أمس لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعَين قابلَين للتجديد.

كما تقرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة، والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل مَن أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها وفحص ملفها أيًّا كان منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار.

وأكد الرئيس اللبناني في كلمة له في مستهل الجلسة تصميمه على "السير في التحقيقات، وكشف ملابسات ما حصل أمس في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم". متعهدًا بإعلان نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية.

من جهته، حدَّد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الأولويات في الوقت الراهن على الشكل الآتي: "ملف التحقيق أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة إلى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كليًّا، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كليًّا".



