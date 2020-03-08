غارة أمريكية تقضي على قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية

قاد سلسلة هجمات على قواعد الجيش

قتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية المتشددة في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية، اليوم (الأحد).

وأوضحت إذاعة الصومال في وقت متأخر أمس أن بشير محمد محمود الملقب بـ"قرقب"، كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير (شباط)، في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن "محمود" كان مسؤولاً أيضاً عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.

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08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 09:37 PM

قاد سلسلة هجمات على قواعد الجيش

غارة أمريكية تقضي على قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية المتشددة في غارة جوية أمريكية الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصومالية الحكومية، اليوم (الأحد).

وأوضحت إذاعة الصومال في وقت متأخر أمس أن بشير محمد محمود الملقب بـ"قرقب"، كان قائد عمليات الشباب وقُتل في ضربة جوية أمريكية يوم 22 فبراير (شباط)، في حي ساكو بمنطقة جوبا في جنوب الصومال، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن "محمود" كان مسؤولاً أيضاً عن سلسلة هجمات على قواعد الجيش الصومالي ضمن هجمات أخرى.

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