انطلاق مسابقة "عيدك في بيتك" الافتراضية في الشعر والتصوير

الجوائز الثلاث: الأول 1000 و500 و300 ريال

أطلقت اللجنة الاجتماعية الأهلية بمركز الجائزة التابع لمحافظة أضم، الخميس، المسابقة الافتراضية "عيدك في بيتك"، للكشف عن المواهب في مجالي الشعر والتصوير.

وأعلنت اللجنة عن مسابقة "شاعر العيد" في كل أغراض الشعر الفصيح وشعر النظم والعرضة، ومسابقة "التصوير الفوتوغرافي" لرصد وتوثيق أبرز مظاهر العيد من داخل الحجر المنزلي.

وقال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، حامد بن محمد رمضان المفضلي، إن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة للتصدي لجائحة كورونا والمساهمة في التخفيف من آثارها على جميع أفراد المجتمع.

وتهدف إلى كسر الملل أثناء فترة الحجر الكلي خلال فترة العيد، وتنمية واكتشاف المواهب في مجالي الشعر والتصوير الفوتوغرافي، وتسليط الضوء على أبرز أنشطتهم وفعالياتهم ومعايداتهم من داخل منازلهم.

وأضاف "المفضلي" أنه تم اختيار الشاعرين محمد بن حوقان المالكي، ومصلح بن أحمد الساعدي، لتحكيم مسابقة شاعر العيد، والفنان الفوتوغرافي العالمي رائد بن عبدالله المالكي، لتحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وأشاد "المفضلي" بالإقبال الرائع للمتسابقين والبالغ عددهم ١٣٠ مشاركًا ومشاركة. كما أثنى على مستوى الأعمال الشعرية والصور الفوتوغرافية.

وأعرب "المفضلي" عن بالغ شكره وتقديره للشريك الإعلامي للمسابقة "سناب أضم الحدث"، والذي ساهم في التعريف بالمسابقة ونشرها بين أوساط المجتمع المحلي.

وعلى صعيد آخر بدأت لجان التحكيم اليوم في تحكيم وفرز أعمال المشاركين، واستقبالها عبر الحساب الرسمي للجنة التنمية في منصة "تويتر" منذ أول أيام العيد وحتى أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تعلن النتائج خلال اليومين المقبلين.

وكانت اللجنة، أوضحت في وقت سابق أن الفائز الأول في كل فرع سيحصل على جائزة مالية وقدرها ألف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على٥٠٠ ريال، والمركز الثالث ٣٠٠ ريال.