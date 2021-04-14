الاتحاد السعودي للفروسية يعلن أبطال موسم قفز الحواجز 2020-2021.. تعرف عليهم

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية أبطال موسم 2020 ـ2021 لقفز الحواجز أصحاب المراكز الأولى في أربع فئات؛ وهي: (بطل الموسم، بطل فئة الشباب، بطل فئة الناشئين، الجواد بطل الموسم)؛ حيث حقق بطل الموسم الفارس خالد المبطي بعد منافسة شرسة من الفارس عبدلله الشربتلي؛ حيث حقق المبطي 1344 نقطة بالمركز الأول متفوقًا على وصيفه بـ188 نقطة بعد أن شارك جميع الأبطال في 22 بطولة على مدار الموسم شهدت تنافسًا كبيرًا بين جميع الفرسان والفارسات.

فيما حققت المركز الأول في فئة بطل الشباب الفارسة سارة القحطاني؛ حيث حصدت مجموع نقاط بلغ 98 نقطة بفارق نقطتين فقط عن منافسها بالمركز الثاني الفارس خالد الجعيد.

ونال الفارس حسن آل هادي المركز الأول في فئة الناشئين بمجموع 100 نقطة.

فيما نال المركز الأول بفئة الجياد المشاركة في بطولات موسم قفز الحواجز، الجواد SOCCERO2 الذي كان مشاركًا فيه الفارس خالد المبطي. وخصص الاتحاد السعودي للفروسية مكافآت مالية للأبطال؛ حيث سيتم تكريمهم بعد نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.