أمريكا قلقة من إخفاء إيران تفاصيل حيوية عن تفشي "كورونا"

"بومبيو" دعا كل الدول إلى كشف الحقيقة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، عن قلق بلاده من أن تكون إيران أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا.

وذكر "بومبيو" للصحفيين أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من المعلومات التي تشير إلى أن النظام الإيراني ربما أخفى تفاصيل حيوية عن التفشي في ذلك البلد"؛ وفقاً لـ"رويترز".

ودعا الوزير الأمريكي كل الدول، بما في ذلك إيران، إلى إعلان الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية.

وانتقد بكين لما وصفه بالرقابة على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية.