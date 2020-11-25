الإمارات: ١٢٩٧ إصابة جديدة بـ"كورونا"

٤ حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 563

سجلت الإمارات ١٢٩٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 162,662 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية بأنه تم تسجيل وفاة 4 مصابين بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 563 حالة.

وسُجل شفاء 783 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 151,044 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 05:23 PM

٤ حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 563

الإمارات: ١٢٩٧ إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الإمارات ١٢٩٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 162,662 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية بأنه تم تسجيل وفاة 4 مصابين بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 563 حالة.

وسُجل شفاء 783 حالة جديدة ليبلغ مجموع حالات التعافي 151,044 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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