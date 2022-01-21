بهدف قاتل في مرمى الفيصلي.. "رومارينهو" يقود "الاتحاد" للقبض على الصدارة

وسط مساندة جماهيره التي رددت: "صدارة بس"

قاد اللاعب البرازيلي رومارينهو، محترف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فريقه لخطف ثلاث نقاط غالية في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب الدوري الغائب عن العميد منذ سنوات.



وانتهت المباراة التي جمعت الاتحاد بالفيصلي في الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز الأول بهدف نظيف.



هدف الفوز للاتحاد جاء بقدم رومارينهو في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة؛ ليقود الفريق نحو القبض على الصدارة، والابتعاد بها.



وبتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 41 في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 16.