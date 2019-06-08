"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.
الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.
وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.