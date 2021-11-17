معهد الإدارة ينفّذ مؤتمر "تقنيات الموارد" ومستقبل العمل في عصر التحول الرقمي

الشعيل: يُعد حدثًا مهمًّا للموارد البشرية بمشاركة كبار مسؤولي تقنية المعلومات

ينظم معهد الإدارة العامة مؤتمر تقنيات الموارد البشرية 2021، بالتعاون مع شركة "كيو إن إيه إنترناشونال" تحت شعار "إعادة تصور الموارد البشرية: مستقبل العمل في العصر الرقمي بالمملكة العربية السعودية" خلال الفترة من 22- 23 نوفمبر 2021م بمدينة الرياض، بحضور ومشاركة عدد من قيادات الموارد البشرية وكبار مسؤولي ومديري تقنية المعلومات.

صرّح بذلك مدير عام الموارد البشرية بالمعهد والمشرف على أعمال المؤتمر من جانب المعهد عبدالرحمن بن محمد الشعيل، وقال إن المؤتمر يُعد حدثًا مهمًّا للموارد البشرية في المملكة، ومستجيبًا للحراك الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أن المملكة تحقق تقدمًا مذهلًا في مختلف الجوانب التنموية المعاصرة، لتأتي في طليعة التغيير والتنوع والتجديد على مستوى المنطقة، ومن ذلك التحول الرقمي لأعمال الموارد البشرية في المملكة، وما تشهده بيئة الأعمال من تغيرات لافتة وغير مسبوقة، لتحقيق مستهدفات الرؤية؛ وهو ما يدفع المهتمين بقضايا تطوير الموارد البشرية إلى سرعة الاستجابة لهذا التحول المتسارع، وتبني قدرات عالمية متخصصة لمواكبة التغييرات الجديدة. وأضاف "الشعيل": يعتبر مؤتمر تقنيات الموارد البشرية الحدثَ الوحيد في المملكة الذي يركز على تقنيات الموارد البشرية، لمناقشة أحدث الاتجاهات والأفكار والتحديات التي تواجه تطبيق التقنيات في مجال الموارد البشرية في المملكة؛ حيث ستتمحور أعمال المؤتمر هذه السنة حول تسريع التحول الرقمي ومساعدة المنظمات على مواكبته.

وكشف "الشعيل" أن المؤتمر سيتفرد بالثراء المعرفي وتنوع خبرة المشاركين فيه، من خلال منظومة من الفعاليات المنوعة، التي يديرها وينفذها نخبة من مبتكري التقنية العالميين، وأفضل قادة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، من أكثر المنظمات المشجعة للابتكار والتطوير، إلى جانب مشاركة أفضل المتحدثين في المملكة العربية السعودية بالأفكار المبتكرة والجديدة حول التحول الناجح للموارد البشرية، واستعراض "دراسات حالة" عن التحول الرقمي للموارد البشرية، مع عقد جلسات نقاش حول الابتكار في الموارد البشرية، وتقديم أمثلة واقعية.

وأكد "الشعيل" حضور ومشاركة مجموعة من النماذج النسائية الناجحة والمؤثرة في مجال الموارد البشرية خلال المؤتمر؛ لمناقشة الدور المتغير للمرأة في الموارد البشرية، وكيف يمكن جذب المزيد من الكفاءات النسائية إلى العمل في مجال تقنيات الموارد البشرية.. هذا بخلاف جلسات النقاش، والعروض التقديمية القصيرة، تتبعها حوارات مفتوحة ومثرية مع كبار المديرين التنفيذيين، مع استعراض قصص نجاح محفزة، لكبار موظفي الموارد البشرية، وكبار مسؤولي تقنية المعلومات عن نجاح أعمالهم.

جدير بالذكر أن "مؤتمر تقنيات الموارد البشرية" يشتمل على معرض مصاحب، ويضم مجموعة من مقدمي الخدمة للتعرف على الحلول المناسبة لكل التساؤلات والتحديات التي تواجهها الموارد البشرية أثناء تطبيق تقنيات الموارد البشرية المعاصرة.

وفي ختام تصريحه، أشار عبدالرحمن الشعيل إلى أن الفعاليات ستستمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 22- 23 نوفمبر 2021م، من الساعة: 9:00 صباحًا حتى 3:00 مساء، حضوريًّا، في الرياض، كما يمكن للراغبين الاشتراك وحضور الفعاليات (عن بُعد) من خلال المنصة الخاصة بالمؤتمر. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المؤتمر: https://www.hrtechsaudi.com.