إطلاق أول جائزة للابتكار بالسلامة المرورية بالوطن العربي

بجوائز إجمالية تبلغ 50 ألف دولار موزّعة على 4 فروع

كشفت الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إطلاق أول جائزة للابتكار على مستوى الدول العربية في مجال السلامة المرورية بجوائز مالية تبلغ 50 ألف دولار أمريكي.

وتأتي الجائزة من خلال أربعة فروع هي: "الضبط المروري - والهندسة - والتوعية والتعليم - والاستجابة والطوارئ"؛ بهدف تشجيع الابتكار والاختراع في السلامة المرورية، وتبني المبادرات النوعية وإبراز الجهود المبذولة بهذا المجال الحيوي.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش: الجهات المختصة بالمملكة تولي الاهتمام الكبير بمجال السلامة المرورية وسعيها المستمر؛ للحدّ من حوادث المركبات التي تحصد أرواح آلاف من المواطنين والمقيمين سنوياً بمختلف المدن والمحافظات، وتتسبب بخسائر اقتصادية بالغة على الفرد والدولة.

وأضاف: جمعية سلامة وانطلاقاً من أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز السلامة المرورية اطلقت مبادرة أولى من نوعها بهذا المجال تتمثل في "جائزة الابتكار في السلامة المرورية "، مستهدفة الأفراد والجهات بمختلف أرجاء الوطن العربي ودول العالم بمبالغ مالية تتجاوز 50 ألف دولار، والتي ستنطلق بالتزامن مع بداية التحضير لملتقى ومعرض السلامة المرورية الخامس في الدمام الذي سيعقد بالفترة من 16-18 رجب 1441هـ الموافق من 10-12 فبراير 2020م.

وأردف: الجائزة تهدف إلى نشر الوعي المروري من خلال إيجاد حلول غير تقليدية تسهم في حل مشاكل أزمات السلامة المرورية مبنية على الإبداع والدراسات العلمية، مع تحفيز وتشجيع شرائح المجتمع ومؤسساته على المساهمة في تعزيز السلامة المرورية.

وتابع: على سعيهم لإبراز الابتكارات والاختراعات في هذا المجال أمام المهتمين المختصين، والتعريف بالأفراد والجهات المهتمة بالسلامة المرورية وإبراز دورهم الحيوي، فيما سيتم تبني تحول الابتكارات والاختراع المميزة القابلة للتطبيق إلى مشاريع استثمارية من خلال القطاعين العام والخاص.

وقال "الربيش": تصل قيمة جائزة كل فرع إلى مبلغ 10 آلاف دولار إضافة لمبلغ 1500 دولار لكل مشاركة تصل لمرحلة لجنة التحكيم التي تضم نخبة من المختصين والمهتمين بمجال السلامة المرورية بالمملكة والوطن العربي.

وأضاف: الجائزة متاحة لمشاركة الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما تشترط أن تكون الأعمال المقدمة واضحة ومبتكرة وأصلية لصاحبها وغير مسبوقة وضمن المجالات الأربعة المحددة، وألا تكون الأعمال المقدمة قد فازت في مسابقات أخرى، مع تحمل المتسابق كافة المسؤوليات تجاه مبادئ وقوانين الحقوق الفكرية لجميع محتويات التصاميم والبحوث المقدمة.