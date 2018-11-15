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بعد أن توقفت نتيجة سوء الأحوال الجوية

استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها في تويتر، الخميس، استئناف الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية السيئة إلى وقف حركة الطيران في وقت متأخر من يوم الأربعاء.



وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في وقت سابق، إن حركة الملاحة الجوية ستظل متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش)، الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وشهدت الكويت، الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة وفق سكاي نيوز.



وتأثرت البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملاً بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامنًا مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوبًا بتيار هوائي نفاث شديد البرودة.