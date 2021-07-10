"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية وأتربة وغبار بمكة والمدينة والمحافظات الساحلية

سماء غائمة وسحب ركامية رعدية ممطرة ورياح نشطة على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات: عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة؛ تتحوّل ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.