بدون إبرة.. علماء بريطانيون يجربون لقاحًا "ثوريًّا"

يأخذ في الحسبان متحورات "كورونا" الحالية والمستقبلية

ضمن المساعي العالمية لجعل اللقاحات أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة التي تظهر بين الفينة والأخرى، منذرة بإعادة الحرب ضد "كورونا" إلى المربع الأول؛ يعكف باحثون بريطانيون على تجربة لقاح جديد ضد الفيروس لا يستخدم الإبر.

اللقاح الجديد المحتمل يسعى إلى جعل عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "أقل إيلامًا" أيضًا؛ حتى وإن كان الوخز الناجم عن الإبرة -خلال الوقت الحالي- خفيفًا للغاية.

وأجرى علماء من جامعة "ساوثامبتون" البريطانية تجارب على لقاح يجري منحه بشكل هوائي عن طريق الجلد، ثم تصل الجرعة بدقة إلى الجسم والمناطق المستهدفة.

ويتم أخذ جرعة هذا اللقاح من خلال وضع المركب في جهاز صغير، ثم يتم إلصاق جزء بلاستيكي منه بجلد الجسم في منطقة الذراع، وعندئذ يتم الضغط والدفع، حتى يدخل اللقاح عن طريق الجلد بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ويقول الفريق العلمي: إن اللقاح المحتمل سيمنح مناعة واسعة ضد فيروس كورونا المستجد، كما أنه سيساعد أيضًا ضد المتحورات الجديدة في المستقبل وفيروسات محتملة من عائلة "كورونا".

وأوضح الباحث سول فوست، وهو مدير منشأة التجارب السريرية التابعة للمعهد الوطني البريطاني للصحة في جامعة ساوثامبتون، أن هذا اللقاح يأخذ في الحسبان المتحورات الموجودة والأخرى التي ستظهر مستقبلًا.

جدير بالذكر أن معظم اللقاحات المتاحة حاليًا ضد فيروس كورونا المستجد تستخدم متواليات من الحمض النووي الريبوزي، اعتمادًا على الجزء المعروف بالبروتين الشوكي "سبايك" من عينات فيروس كورونا الذي جرى رصده لأول مرة أواخر 2019، وتسعى التكنولوجيا الجديدة للقاح إلى اكتساب القدرة على توقع الطريقة التي سيتحور بها الفيروس، وفي حال تم هذا الأمر؛ فإن التطعيم سيكون قادرًا على استهداف المتحورات المتزايدة.

وقام البروفيسور جوناثان هيني، من جامعة كامبريدج، بتطوير اللقاح في إطار تعاون مع شركة البحوث "DIOSynVax"، وقال في تصريح صحفي: "عندما تنتشر متحورات جديدة؛ فإن المناعة تبدأ في التراجع؛ ولهذا فنحن في حاجة إلى تقنيات جديدة.