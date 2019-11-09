الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة كاشفاً خريطة الهطولات خلال ٣٦ ساعة

قال: متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد ورياح .. "ابحث عن مدينتك"

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ ٣٦ ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" صباح السبت: توقعات الأمطار خلال الـ "36" ساعة المقبلة -بإذن الله- من اليوم السبت إلى صباح الأحد على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والصمان وأقصى شمال منطقة الرياض ودول الخليج، الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد ورياح "ابحث عن مدينتك".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.