حالة رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة تستمر لـ8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عددًا من المحافظات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، وبحرة، وخليص)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 01:24 PM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عددًا من المحافظات

حالة رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة تستمر لـ8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، وبحرة، وخليص)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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