حالة رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة تستمر لـ8 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، وبحرة، وخليص)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عددًا من المحافظات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والليث، والقنفذة، ورابغ، وبحرة، وخليص)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.