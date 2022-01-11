"أبل" تكشف عن أرباح هائلة حصل عليها مطورو التطبيقات على "آيفون" في 2021

كشفت شركة "أبل" الأمريكية عن حصول مطوّري التطبيقات على هواتف "آيفون" على أرباح قياسية هائلة خلال عام 2021.

وأوضحت "أبل" في منشور رسمي، أن مُطوّري التطبيقات على متجر "آب ستور" عبر هواتف "آيفون"، تخطت أرباحهم لأول مرة منذ إطلاق المتجر في 2008، حاجز الـ260 مليار دولار أمريكي.

وقالت "أبل" إنه في عام 2020 حصل مُطوّرو التطبيقات على أكثر من 200 مليار دولار؛ مشيرة إلى أن عام 2021، كان عامًا سعيدًا عليهم بوصولهم إلى هذا الرقم القياسي.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أنه رغم إعلان "أبل"؛ إلا أنها لم تتحدث عن استياء المطورين من سياسات متجر "آب ستور" التقييدية الكبيرة في الآونة الأخيرة، والتي حرمتهم من جني أرباح أكثر ومن تطوير تطبيقاتهم بصورة أكبر، خاصة عقب إغلاقها أنظمة الدفع من خلال المتجر واضطرار التطبيقات لاستخدام وسائل دفع خارجية أكثر تكلفة ومجهودًا.

وشملت أرباح مطوري التطبيقات -بحسب إعلان أبل- أكثر من 745 مليون اشتراك مدفوع للخدمات المقدمة من المطورين أو لخدمات أبل المميزة مثل "أبل تي في بلس" و"فيتنس بلس" و"نيوز بلس".