"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

"الفارس": تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن مناقصتها السادسة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2018م) موزعة على عدد 17 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر و5 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، مشيراً إلى أن المؤسسة أتمّت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 6.2 ملايين طن.