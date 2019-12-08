أمير الرياض يُشرِّف حفل سفارة الإمارات لدى السعودية

حضر الحفل عدد من الأمراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق بحي السفارات.

وكان في استقباله في مقر الحفل الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من الأمراء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.