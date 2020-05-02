لجنة بـ "الشورى" تناقش تقريراً بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات

لجنتا الإعلام والتعليم واصلتا اجتماعاتهما وأعمالهما واستعرضتا موضوعات عدة

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها عن بُعد؛ حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

وناقشت اللجنة عديداً من الموضوعات ضمن اختصاصها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس، فيما جرى استعراض وجهة نظرها بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ، ووجهة نظرها بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440 هـ.

كما عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس اجتماعاً عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان؛ وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاختصاص، منها تقرير بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات؛ تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

كما استعرضت اللجنتان عدداً من مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حسب اختصاص كل لجنة.