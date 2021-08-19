أخضر السلة يواجه الهند.. في افتتاح ملحق تصفيات البطولة الآسيوية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، غدًا، أولى مبارياته بالملحق الآسيوي أمام منتخب الهند، وذلك عند الساعة 6.15 مساءً على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

كما يخوض الأخضر مواجهته الثانية يوم الأحد المقبل أمام منتخب فلسطين على الصالة نفسها؛ حيث يتأهل الأول والثاني من الملحق إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم للعبة.

ويزخر أخضر السلة بالعديد من اللاعبين البارزين الذين قدموا أنفسهم بشكل رائع في النافذة الأولى والثانية والثالثة من التصفيات، وكانوا قريبين جدًّا من التأهُّل بشكل مباشر إلى النهائيات؛ حيث استعدّ المنتخب للملحق من خلال المشاركة في بطولة الملك عبدالله الثاني بالأردن، إضافة إلى معسكر إعدادي قبل البطولة.

وأكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة جميع الاستعدادات للبطولة وتشكيل اللجان العاملة لتقديم جميع التسهيلات للمنتخبات وضيوف البطولة، من خلال تشكيل اللجان التي بدأت بوقت مبكر، منذ إعلان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن استضافة المملكة للتصفيات.