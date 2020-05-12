الكويت.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 3101 حالة

"الصحة": سيُنقلون للجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 12:31 PM

"الصحة": سيُنقلون للجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى

الكويت.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 3101 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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