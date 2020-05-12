الكويت.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 3101 حالة

"الصحة": سيُنقلون للجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجهم من المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، شفاء 194 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3101 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.