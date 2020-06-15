"بروتوكول" جديد.. عدم تبادل القمصان وجلوس البدلاء في المدرجات

قبل عودة النشاط الرياضي في الملاعب السعودية

من المتوقع أن تصدر الجهات الرياضية الرسمية في السعودية بروتوكولاً مع عودة النشاط الرياضي في 21 يونيو الجاري، على أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مطلع أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن تصدر القرارات الخاصة بالمباريات قريباً، ولعل أهمها استخدام الأطقم لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى عدم تبادل القمصان بين اللاعبين عقب المباراة، وجلوس اللاعبين في المدرجات خلف مقاعد البدلاء، على أن تكون المسافة بين اللاعب وزميله مترين.