الجهات الأمنية في عسير تحبط محاولة سرقة صراف آلي.. اقتلاع بـ"بوكلين" وإحراق للجهاز

أحبطت الجهات الأمنية في منطقة عسير، ممثلة في شرطة تنومة؛ محاولة سرقة جهاز صرف آلي، فجر اليوم..

وتشير المعلومات الأولية إلى قيام الجناة باستخدام "بوكيلن" لاقتلاع جهاز الصرف الآلي الواقع داخل إحدى محطات الوقود على طريق رئيس، ونقله عبر جيب شاص.

وتؤكد المعلومات رصد دورية للجريمة وتتبع أثر الجناة، الذين اضطروا لإحراق المركبة والهروب من الموقع.

المعلومات الأولية أشارت إلى سلامة المبالغ المالية من الحريق؛ حيث باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني الموقع في وقت وجيز، وتم إخماد الحريق ومتابعة عمليات البحث والتحري عن الجناة.