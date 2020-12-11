"الدهاس" مديراً لإدارة التراخيص بـ"صحة مكة"

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا يقضي بتكليف الأخصائي عبدالرحمن بن سفر الدهاس، مديرًا لإدارة التراخيص بصحة مكة المكرمة.
ويعتبر "الدهاس" من الكفاءات المتميزة بالقطاع الصحي بمنطقة مكة المكرمة؛ وقد عبر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- العون في خدمة الوطن والمواطنين.
منطقة المرفقات

0

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 03:12 PM

"الدهاس" مديراً لإدارة التراخيص بـ"صحة مكة"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 69

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا يقضي بتكليف الأخصائي عبدالرحمن بن سفر الدهاس، مديرًا لإدارة التراخيص بصحة مكة المكرمة.
ويعتبر "الدهاس" من الكفاءات المتميزة بالقطاع الصحي بمنطقة مكة المكرمة؛ وقد عبر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- العون في خدمة الوطن والمواطنين.
منطقة المرفقات

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020