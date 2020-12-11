"الدهاس" مديراً لإدارة التراخيص بـ"صحة مكة"

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا يقضي بتكليف الأخصائي عبدالرحمن بن سفر الدهاس، مديرًا لإدارة التراخيص بصحة مكة المكرمة.

ويعتبر "الدهاس" من الكفاءات المتميزة بالقطاع الصحي بمنطقة مكة المكرمة؛ وقد عبر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة، سائلاً المولى -عز وجل- العون في خدمة الوطن والمواطنين.

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