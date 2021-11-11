استمرت شهرًا كاملًا.. اختتام مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة

تدريبات على قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن

اختُتمت بنواكشوط مناورات عسكرية موريتانية أمريكية مشتركة جمعت مشاة البحرية الموريتانية، وعناصر من البحرية الأمريكية.

واستمرت المناورات العسكرية شهرًا كاملًا، تم خلالها إجراء تدريبات على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية.

كما شَمِلَ التدريب مجالات قتال الشوارع واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن.