"التحالف": تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.
وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.
وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".
قال: حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.
وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.
وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".