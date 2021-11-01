"التحالف": تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران

قال: حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.

وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.

وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".

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01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443 04:19 PM

قال: حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

"التحالف": تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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‬أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران.

وأكد "التحالف" أن عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين.

وقال تحالف دعم الشرعية: "حيّدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية".

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