خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.

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22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 09:45 PM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء بجمهورية العراق مصطفى الكاظمي، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه - أيده الله - الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره له على مشاعره النبيلة.

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