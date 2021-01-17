رئاسة الحرمين: المسجد الحرام استقبل 6.7 مليون معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته إن أكثر من 6 ملايين و700 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.794.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.060.000) مُصلٍّ.

3

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 08:40 PM

خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري

رئاسة الحرمين: المسجد الحرام استقبل 6.7 مليون معتمر ومُصلٍّ بعد جائحة كورونا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

1 1,825

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقرير نشرته إن أكثر من 6 ملايين و700 ألف معتمر ومُصلٍّ قَدِموا للمسجد الحرام خلال الفترة من 17 صفر إلى 3 جمادى الآخرة من العام الهجري الجاري.

وتفصيلاً، كشفت رئاسة الحرمين عن أعداد المعتمرين التي بلغت (1.794.000) معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين (5.060.000) مُصلٍّ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021