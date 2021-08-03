المسابقات تعلن مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين

تنطلق الاثنين 6 سبتمبر المقبل

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، جدول مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، للموسم الرياضي 2021/ 2022م، ومواعيد مباريات الدور الأول من المسابقة التي ستنطلق الاثنين 6 سبتمبر 2021، بينما ستكون نهاية مباريات الدور الأول في يوم الأربعاء 12 يناير من عام 2022م.

وقامت الإدارة التنفيذية لدوري الأمير محمد بن سلمان بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأندية خلال الفترة الماضية بشأن روزنامة الموسم الرياضي للدوري، والاتفاق على أن تقام المباريات خلال الأسبوع على مدار 3 أيام عكس السابق عندما كانت تقام في يومين؛ وذلك لتوزيع مباريات الجولة الواحدة وإتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات والنقل التلفزيوني لأكبر عدد منها.

وراعت اللجنة في إعداد الجدول جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية والزراعة الشتوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.

كما راعت اللجنة في إعداد الجدول تساوي الفرص وعدالة المنافسة بين الأندية بحيث يلعب كل فريق في الدور الواحد بين 9 و10 مباريات على أرضه، على أن يكون لكل فريق في الجولتين الأخيرة مباراة على أرضه ومباراة خارج أرضه "مع مراعاة الملاعب المشتركة بين الأندية في الجولتين الأخيرة لإقامة مباريات كل جولة في وقت واحد".

وفيما يخص الدور الثاني فسيكون تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام مشابه لتسلسل جولات الدور الأول، على أن تعلن مواعيد مبارياته لاحقًا.