مدرب مصر: جميع اللاعبين جاهزون لتحقيق المركز الثالث.. حجازي: أنا جاهز بنسبة %100

قبل مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العرب

أعرب مدرب منتخب مصر "كارلوس كيروش" عن فخره الشديد بمجموعة اللاعبين المشاركين معه في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، وذلك قبل مقابلة البلد المستضيف غدًا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش اليوم قبل مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لبطولة كأس العرب 2021 حيث قال: "أنا فخور جداً بجميع اللاعبين يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غداً وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث".

وأضاف: لا يوجد في قاموسي كلمة خاسر، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء، منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيداً، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، لكن سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".

وتابع: مثلما نطلب تحسن اللاعبين، يجب أيضًا العمل على تحسين جودة الملاعب والعشب لكي يظهر اللاعبون بشكل أفضل والحكام والمنافسات بشكل عام".

وأفاد: لقد خسرنا من تونس ولكن يجب علينا النظر للإيجابيات وأننا في الطريق الصحيح لبناء جيل جديد لمنتخب مصر، حيث لدينا العديد من اللاعبين الجدد مثل مروان داوود وحسين فيصل الذي لم يشاهد الجماهير في الملعب منذ أن كان صغيرًا".

وختم حديثه بالقول: لا يوجد مشكلة مع أي لاعب، جميع اللاعبين جاهزون من أجل المشاركة مع المنتخب المصري ولا أريد الحديث عن لاعب بعينه عندما يكون اللاعب جاهزًا فبكل تأكيد سيشارك.

من جانبه شدد مدافع منتخب مصر أحمد حجازي على جاهزيته للمشاركة في مباراة قطر غدًا لتحديد المركز الثالث والرابع ضمن بطولة كأس العرب.

وقال: أنا جاهز بنسبة %100، وخير دليل على ذلك مشاركتي في مباراة تونس بالكامل، وأود أن أشكر الجهاز الطبي لمنتخب مصر على المجهود الكبير معي ومع كل اللاعبين المصابين في وقت قصير.

وأضاف: بطولة كأس العرب كانت فرصة جيدة للغاية للاعبين الجدد وخير إعداد لهم للتواجد في المستقبل مع المنتخب المصري، نحن نقوم بدورنا بنقل خبراتنا لهم كما حدث معنا في الماضي، وكما قلت سابقًا هذه البطولة كانت استعدادًا قوىًا جداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأيضاً اللعب ضد منتخبات أفريقية ربما نتقابل معهم في مارس في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، اللعب ضد هذه المنتخبات حتى لو كان بالصف الثاني ولكن كانت فرصة لاكتساب خبرات كبيرة.

وتابع: أود الإشادة بجميع اللاعبين المشاركين لقد قدموا بطولة جيدة للغاية، المسؤولية كانت على البعثة جميعاً كان هدفنا تشريف اسم مصر وإحراز البطولة لكن مجريات مباراة تونس كانت من الممكن أن تكون أفضل من ذلك بعد الهدف المفاجئ الذي سكن مرمانا، ولكننا تعاهدنا كلاعبين أن نفوز في مباراة قطر من أجل مصالحة الجماهير المصرية.