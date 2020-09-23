حائل تسجل 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

المنطقة شهدت 10 حالات تعافٍ.. ووفاة واحدة

سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات تعافِ، وحالة وفاة واحدة، جميعها في مدينة حائل.

وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 93.4%، ونسبة الحالات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.08%.

وبيّن الإنفوجرافيك إجمالي عدد الحالات المصابة في منطقة حائل التي بلغت (6214) حالة، تعافت منها (5802) حالة، وبقيت (345) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (67) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (26) حالة.

فيروس كورونا الجديد

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23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442 05:39 PM

المنطقة شهدت 10 حالات تعافٍ.. ووفاة واحدة

حائل تسجل 14 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

منصور الشلاقي

الرياض

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سجلت منطقة حائل، اليوم الأربعاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات تعافِ، وحالة وفاة واحدة، جميعها في مدينة حائل.

وأظهر إنفوجرافيك نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، نسب الحالات؛ حيث بلغت نسبة حالات التعافي 93.4%، ونسبة الحالات النشطة 5.6%، ونسبة الوفيات 1.08%.

وبيّن الإنفوجرافيك إجمالي عدد الحالات المصابة في منطقة حائل التي بلغت (6214) حالة، تعافت منها (5802) حالة، وبقيت (345) حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات (67) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (26) حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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