رئيس اتحاد القدم "المسحل ": شكراً رجال الأخضر .. مهمتنا لم تنته وثقتنا فيكم كبيرة

قدم الشكر لوزير الرياضة على دعمه ومتابعته

قدم ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التهنئة والشكر لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تحقيق الأخضر فوزاً ثميناً على نظيره الفيتنامي بهدف دون مقابل، وحفاظه على صدارة مجموعته الثانية ( 16 نقطة ) في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر، والدعم الكبير الذي يجده الأخضر من قبل " الفيصل " .

وجاء في تغريدة " المسحل عبر حسابه في " تويتر": " مبروك لكافة محبي المنتخب السعودي.. وشكراً رجال الأخضر، شكراً لوزير الرياضة على دعمه ومتابعته، شكراً للجهاز الفني والإداري، أنجزتم مهمة نوفمبر على أكمل وجه ولله الحمد .. مهمتنا لم تنته، وثقتنا فيكم كبيرة، والقادم أجمل بدعم جماهير الأخضر الوفية" .