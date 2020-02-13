اليابان تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

بعد إجراء 221 فحصًا لركابها


واس- طوكيو: أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو، الخميس، عن إصابة 44 شخصًا آخرين على متن السفينة السياحية الرأسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد.

وقال "كاتو" إنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصًا، وهذا يرفع حصيلة الأشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.

اليابان فيروس كورونا الجديد السفينة السياحية

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13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 08:25 AM

بعد إجراء 221 فحصًا لركابها

اليابان تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

طوكيو

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واس- طوكيو: أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو، الخميس، عن إصابة 44 شخصًا آخرين على متن السفينة السياحية الرأسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد.

وقال "كاتو" إنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصًا، وهذا يرفع حصيلة الأشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي التقط الفيروس خلال عمله على السفينة.

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