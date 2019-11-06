بثلاثية .. "سكري القصيم" ينتصر على الرائد في "الديربي"

ضمن مباراة مؤجلة من الدوري السعودي

كسب فريق التعاون نظيره الرائد في ديربي القصيم بنتيجة 3-0 وذلك ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك في لقاء أُقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، وجاء الرائد عاشرًا بنقاطه الإحدى عشرة.

فاجأ التعاون الرائد بهدف مبكر في الدقيقة الثانية حمل توقيع مد الله العليان بعد تمريرة رائعة من أميسي واجه معها مد الله المرمى وسددها في الشباك.

لم تمضِ سوى 15 دقيقة حتى أضاف عبدالمجيد السواط الهدف الثاني من تسديدة على قوس خط الـ 18.

واختتم هيلدون راموس مسلسل أهداف التعاون بركلة جزاء في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد لاعبي التعاون مد الله العليان وراموس في الدقيقتين 62 و 91.